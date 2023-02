Douanes: Une saisie record de près de 3 tonnes de faux médicaments d'une valeur de 520 millions de fcfa, effectuée entre Joal, Mbao et Kaffrine.

Selon un communiqué de la Division de la Communication et des Relations Publiques de la direction générale des Douanes, de faux médicaments d’une valeur de près de 520 millions de francs CFA ont été saisis au cours d’une série d’opérations « Bouclage » effectuées sur le Littoral et au Centre du pays.

À l'en croire, les unités de surveillance douanière sont en train de poursuivre leurs opérations « Bouclage » des réseaux et couloirs de trafics illicites sur toute l’étendue du territoire national. Entre Joal, Mbao et Kaffrine, les dernières saisies en date s'élèvent à près de trois tonnes de faux médicaments.

" Dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 janvier 2023, vers 23 heures, les agents de la Brigade maritime des Douanes de Joal, en patrouille en haute mer, ont été informés par leur dispositif de renseignement d’une tentative de déversement frauduleux d’une cargaison de marchandises aux abords de la plage dénommée « Nanor » de Joal-Fadiouth. Arrivés sur les lieux, les éléments ont

constaté la présence, non loin de la rive, de plusieurs cartons fraichement débarqués par une embarcation de fortune qui proviendrait de la Gambie. Lesdits cartons étaient remplis de faux médicaments dont l’évaluation a permis de constater divers types de produits composés, entre autres, d’antibiotiques, d’aphrodisiaques, d’antidouleurs, de fortifiants, de vitamines injectables pour un poids total de 2240 kg. La contrevaleur des médicaments saisis est estimée à 371 millions de francs CFA par le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal", a-t-on lu dans le communiqué.



Une autre saisie a été effectuée ce jeudi vers 6 heures, à la plage de Mbao par la Brigade maritime des Douanes de Rufisque, Subdivision des Douanes du Littoral Nord. Le renseignement douanier et la célérité de l’intervention des agents ont déjoué le plan des trafiquants qui se sont débarrassés de la marchandise. Il s’agit de 5 types de médicaments dont des antalgiques et des produits destinés au traitement de la douleur. La valeur globale de la saisie est estimée à 85 millions CFA.

Enfin, " la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine, Subdivision de Kaffrine, Région douanière du Centre a aussi intercepté, ce jeudi 09 février 2023, une berline de type Peugeot 504 transportant une importante quantité de faux médicaments. L’opération a eu lieu vers 6 heures du matin suite à un renseignement soigneusement exploité par l’unité. C’est ainsi que les agents sont parvenus à mettre un dispositif d’interception qui a permis d’immobiliser ladite berline à hauteur de la localité de Altou Nianguène dans la commune de Kahi, département de Kaffrine. La quantité totale des produits saisis est de 335 kg pour une contrevaleur totale (moyen de transport et marchandises prohibées y compris) évaluée à 64 millions de francs CFA. L’évaluation a été faite avec l’appui des agents de la Région médicale et des pharmaciens inscrits à l’Ordre et établis à Kaffrine".

Avant de conclure, l'administration des Douanes a réaffirmé " sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et invite les populations à plus de collaboration et de soutien dans l’exécution de ses missions".