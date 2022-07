Divergence politique supposée à Guédiawaye : Racine Talla dément les rumeurs et souligne la bonne entente entre les militants...

Le point de presse des membres de la coalition Benno Bokk Yakaar de Wakhinane Nimzatt a été une occasion pour le maire Racine Talla de s'exprimer sur les rumeurs de divergences politiques notées au sein du parti.



Ainsi, Racine dément les allégations faites à travers la presse, selon lesquelles il y aurait eu des passes d'armes entre responsables au cours de l'audience accordée par le président.



« Il y a eu des explications devant le président et c'est lui qui voulait des clarifications sur certains points », explique le maire. Racine Talla a aussi souligné qu'à ce jour, il n'y a plus de nuage avec les responsables qui avaient créé des coalitions pour les listes parallèles.



Malgré l'absence du leader de GRAM, Vieux Boubacar Diop candidat et Mamadou Yaya Ba, leurs appels téléphoniques durant cette rencontre ont montré que le courant passait avec ces militants.