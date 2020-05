Distribution de masques : Le ministre Zahra Iyane Thiam pour une protection massive de la population contre le Covid-19

Consciente que la lutte contre la pandémie du Coronavirus n'est pas seulement médicale avec l'apparition chaque jour des cas issus de la transmission communautaire, le ministre de l'économie solidaire, Mme Zahra Iyane Thiam, a initié une série de distributions de masques dans les maisons et certains lieux publics de la commune de Sicap Liberté. "La gestion de la maladie passe par un engagement collectif citoyen si l'on se fie aux chiffres de la maladie au Sénégal", souligne le ministre, ce qui explique l'initiative qu'elle a porté avec les mouvements de jeunes, les relais communautaires et les autorités administratives et religieuses de la Sicap Liberté. Un geste de grande nature bien apprécié par ces populations qui invitent davantage au respect des mesures d'hygiène édictées par les autorités du pays...