Distribution de kits alimentaires : 225 000 enfants répartis dans 400 communes vont bénéficier des dons de l’ANPECTP.

L'Agence nationale de la Petite Enfance et de la case des Tout Petits a lancé des opérations de distribution de kits alimentaires. Et la cérémonie de lancement a eu lieu, ce lundi, à la pouponnière de la Médina.



Les kits, renseigne la Directrice de la Case des Touts Petits, sont destinés aux enfants des structures de développement intégré de la Petite Enfance, à savoir les cases des Tout-Petits, les écoles maternelles publiques, les crèches et les pouponnières.



L'activité de dotation « s'inscrit dans le cadre du plan d’urgence Covid-19 », selon Thérèse Faye Diouf. Cette dernière a fait savoir que 225 000 enfants répartis dans 400 communes vont bénéficier des dons de l’ANPECTP (Agence nationale de la Petite Enfance et de la case des Tout Petits).