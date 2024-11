Disparition de Moustapha Bâ : l’AMS s’incline devant la mémoire de l’ex ministre des finances et rend hommage à un citoyen intègre

Suite au rappel à Dieu du ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ, le bureau de l’association des maires du Sénégal (AMS) s’incline devant sa mémoire et adresse ses condoléances émues à son épouse et à toute sa famille éplorée. « C’est le Sénégal qui perd un haut commis de l’Etat, un fonctionnaire émérite de l’Administration financière et budgétaire, aux qualités de compétence, d’intégrité et de générosité exceptionnelles », déclarent les maires du Sénégal qui, en tant qu’Association, ont côtoyé et travaillé avec lui sur des questions essentielles, touchant à l’avancement du processus de décentralisation: « nous avons toujours retrouvé, en lui, une écoute attentive, des conseils avisés et des appuis efficaces sur des dossiers de réformes importantes telles que le BCI décentralisé, le FECT, le FDD, la CGU, la CEL ».