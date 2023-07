Disparition de 300 migrants : « 276 personnes ont été retrouvées… » (Antoine Félix Diome)

À Saint-Louis, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique rendant visite aux jeunes rescapés de la pirogue qui a chaviré hier à l’embouchure, en a profité pour annoncer que sur les 300 migrants dont on avait annoncé la disparition, 276 ont été retrouvés à ce jour. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique informe par ailleurs que les dispositions ont été même prises par le ministère des affaires étrangères avec le consul à Dakhla, pour le rapatriement des jeunes qui avaient quitté Kafountine.



Le ministre Antoine Félix Diome, dans ce même registre, a jugé opportun de faire des mises au point sur certaines informations qui avaient été données. « À ceux qui se sont empressés pour donner des informations sur les migrants qui seraient disparus entre l’Espagne et le Maroc, avant de donner quelque information que ce soit, il faut d’abord en avoir le cœur net. Ne nous empressons pas à donner des informations qui n’ont rien à voir avec la réalité… », a soutenu le ministre qui a terminé sa visite aux environs de 12h.