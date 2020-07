Disparition : L'hommage du président Adama Barrow, à l'ancien international Gambien, Biri Biri

48 heures suite à la disparition de l'ancien footballeur international Gambien, Momodo Njie, alias "Biri Biri", la nation Gambienne a rendu un dernier hommage à l'un de ses plus illustres fils. C'est plus précisément, le président Adama Barrow qui a présidé la cérémonie de levée du corps de l'ancien footballeur. Une occasion pour ses inconditionnels de saluer la mémoire de leur éternel idole.



Une reconnaissance à la hauteur du disparu qui fut désigné comme meilleur footballeur Gambien du 20 ème siècle. Ancien attaquant de Derby County (Angleterre) et de Séville où il a marqué son temps, il s’est éteint ce dimanche à l’âge de 72 ans à Dakar.