Discours à la nation de Macky Sall : Le PSD/Jant Bi s’en réjouit et félicite ce geste du « don de soi »

Le bureau politique s’est réuni ce jour autour de l’actualité nationale, sous la présidence de Mamour Cissé, Président du parti, pour faire le tour de l’actualité. Le PSD JANT-BI a tenu à saluer, la posture qu’il qualifie de « lucide, libératrice et courageuse du Président Macky Sall » qui a annoncé solennellement sa non-candidature à la présidentielle de 2024. Pour le PSD JANT BI, cette grave décision, compte tenu des enjeux du moment et de ce contexte particulièrement délétère, constitue, à n’en pas douter, un haut fait d’histoire, dans la marche résolue de notre Nation vers le développement, vers la démocratie intégrale, dans la paix et la concorde, sans lesquelles, rien de durable n’est possible.







Malgré les « fanfaronnades et les cris d’orfraie » venant de la partie adverse, le PSD JANT BI reste convaincu, que, sans autre forme de pression que celle de sa propre conscience, dans la solitude pathétique d’une liberté vertigineuse et puissante, le Président Macky, de fort belle manière a, assurément fait don de soi et il aura, par ce geste auguste, servi et aimé son pays.







Le PSD JANT-BI pour sa part, considère que face au chantage de ses semeurs de désolation, qui ne revendiquent ni plus ni moins qu’un statut d’exception citoyenne au-dessus des Lois, un seul mot d’ordre doit être de rigueur : faire face avec toute la puissance de la loi.