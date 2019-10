Direction générale de l’Ipres : Le SG prend les commandes jusqu’à la fin du mois pour la nomination d’un nouveau DG.

Les choses ont beaucoup bougé à l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES).



Selon des informations de Dakaractu, celui qui était jusque-là Secrétaire général de la boîte, Cheikh Gueye a été bombardé Directeur général par le Conseil d’Administration, seul habilité à nommer ou démettre un DG de ses fonctions. Le choix porté sur Cheikh Gueye pour diriger la structure, annule, de ce fait, la nomination de Amadou Lamine Dieng, qui a été contestée par les syndicats des travailleurs et membres de l’Ipres.







A en croire toujours notre source, Cheikh Gueye va assurer le poste de directeur par intérim jusqu’à la fin du mois. C’est en ce moment-là que le Conseil d’Administration choisira un nouveau Directeur général après un appel à candidature.







Le Conseil d’administration de l’Ipres, après consensus, a salué le soutien et la disponibilité du chef de l’Etat Macky Sall quant à l’autonomie de gestion des institutions et les nombreuses initiatives prises pour renforcer les conditions des personnes du 3ème âge.







Notre source de terminer en nous disant qu’aujourd’hui toutes les équivoques sont levées et les malentendus dissipés à l’Ipres.



Le Conseil d’Administration de l’Ipres est totalement en phase avec le président Macky Sall qui ne veut que la bonne marche de la structure.



Alors, le débat est clos pour toutes les forces sociales travailleurs comme le patronat représentés à l’Ipres.







Comme quoi, tout est bien qui finit bien.