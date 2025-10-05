Diplomatie et mutations technologiques : Le ministre des affaires étrangères prône l’ouverture, mais ancrée dans les valeurs du métier

Le Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a présidé ce samedi 4 Octobre, l’assemblée générale de l’Amicale des Chanceliers des Affaires étrangères du Sénégal (ACAES), dirigée jusque-là, par Cheikh Matar Fall qui devrait passer le témoin à une nouvelle équipe.







Sous le thème : « Adapter le métier diplomatique aux mutations technologiques : entre modernité, agilité et sécurité », cette activité a également enregistré la participation d’acteurs clés de la diplomatie sénégalaise, des représentants des amicales de l’administration, des experts en gouvernance numérique.







Le ministre, à l’heure des mutations profondes, a considéré que cette initiative de l’ACAES vient à son heure : « la diplomatie doit jouer sa partition dans ces changements. Il est heureux de constater que ceux qui sont sur la terrain diplomatique commencent à s’interroger sur les options stratégiques à adopter. Nous sommes dans un monde de compétition et de positionnement. Et la diplomatie doit jouer son rôle en tenant compte désormais de ces évolutions technologiques avec une bonne maîtrise des outils », a déclaré le représentant de la diplomatie Sénégalaise avec à ses côtés le représentant des chanceliers à la retraite et le président de l’Amicale Cheikh Matar Fall.







Le ministre Cheikh Niang a parallèlement abordé la question de la souveraineté diplomatique. Toutefois, il rappelle que le Sénégal est dans un environnement où tout est lié : « nous sommes appelés à traiter et à commercer avec les autres. Il est donc important d’avoir une maîtrise des outils avant de défendre nos intérêts sans subir l’influence des autres… »

