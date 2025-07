Diourbel : Le marabout Alioune Ndiaye écope de 8 mois ferme pour détention de drogue

Marabout de son état, Alioune Ndiaye, âgé de 35 ans, va passer les huit prochains mois à la prison de Diourbel. En effet, il a été reconnu coupable, ce jeudi 10 juillet 2025, de détention de drogue, devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel.







Mais n'eut été son avocat, Me Assane Dioma Ndiaye, qui a su tirer sur la corde sensible du juge Saliou Mbow qu'il a invité à faire preuve d'un certain degré de clémence, la sanction aurait pu être encore plus sévère. Et ce, parce que les poursuites initiales d'offre et détention visées ont finalement été disqualifiées en détention.







En fait, Alioune Ndiaye a été arrêté par la police à son domicile sis à Diourbel alors qu'il était en possession de 104 cornets de chanvre indien.







Par la suite, il a déclaré avoir acquis deux kilos de chanvre indien à 60 mille Cfa auprès d'un dealer du nom de Aliou Sow. Toujours dans ses déclarations, le marabout a expliqué qu'il devait écouler la drogue à 1000 francs Cfa le cornet.







Mais en dépit des affirmations de son client, l'expérimenté Me Assane Dioma Ndiaye a trouvé le moyen d'alléger la sanction pénale en invitant le juge à faire preuve de clémence, après avoir plaidé la disqualification en détention.