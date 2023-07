Digitalisation de l’état civil : démarrage de la phase pilote à Dakar

Dans le cadre de la digitalisation de l’état civil, l’Agence nationale de l’État civil à travers le Programme Nekkal a développé une application de gestion des faits d’état civil. Celle-ci permettra aux officiers d’état civil de déclarer une naissance, un mariage ou un décès. Ils peuvent aussi, à travers la plateforme, rechercher rapidement un acte parmi des millions d’actes numérisés par le Programme afin d’établir des extraits d’actes d’état civil sécurisés.

Dans le cadre du démarrage de la digitalisation, 5 communes ont été choisies comme centres pilotes. Il s’agit des communes de Grand Yoff, Pikine ouest, Yeumbeul nord, Yeumbeul sud et Diamaguène Sicap Mbao.

Les centres d'état civil pilotes sont dotés d’équipements informatiques de dernière génération et sont connectés à l’intranet de l’Etat du Sénégal. Avant le démarrage de cette phase pilote, les agents et officiers d’état civil des communes pilotes ont été formés sur le fonctionnement de l’application de gestion des faits d’état civil.

Pour rappel, depuis plus de 06 mois l’Agence nationale de l’état civil a déployé des équipes dans les différentes régions du Sénégal pour la numérisation des registres d’état civil. Sur un objectif de 15 millions d’actes, plus des ¾ sont déjà numérisés.

Pour aussi faciliter l’accès à un état civil fiable et sécurisé, l’ANEC travaille à la mise en place d’une plateforme d’offres de services et d’informations aux usagers en matière d’état civil.

Cette plate-forme permettra à tout citoyen de demander un acte d’état civil sans se déplacer, en toute sécurité, selon le Directeur général de l’Agence nationale de l’État civil, Aliou Sall qui a lancé le processus lundi 10 juillet.