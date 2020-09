Différend entre les parents d’élèves du groupe « Cabi School » et la Direction : le litige devant un juge des référés

S’estimant tenus en otage par le Groupe privé scolaire « Cabi School » de Mbao, les parents d’élèves dudit établissement scolaire ont commis un pool d’avocats afin de rentrer dans leurs droits. En effet, rapporte le porte-parole du collectif des parents d’élèves, le groupe refuse de délivrer les certificats de scolarité et les bulletins de note aux parents qui refuseraient de payer les mensualités d’Avril, Mai et Juin. Du côté des parents dont les élèves étaient en classe intermédiaire, le groupe ne peut réclamer le paiement d’un service qui n’a pas été rendu. En effet les élèves, dans ces classes sont depuis lors confinés chez eux avec l’apparition du coronavirus au Sénégal. Un différend qui devrait être tranché par le juge des référés, puisque l’école est restée ferme sur sa position et les parents eux ont déposé une plainte, assure le porte-parole de leur collectif. Nos tentatives d’entrer en contact avec la Direction de l’école pour recueillir leur position dans cette affaire est restée sans suite.