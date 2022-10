Différend avec El Hadj Ndiaye et la 2stv : Ndiaga Ndour arrêté et gardé présentement à la cave du tribunal de Dakar.

L’affaire du supposé vol de fréquence qui opposait le patron de la 2STV El-Hadj Ndiaye et le groupe Futurs Média connaît un nouveau rebondissement. En effet, selon les informations de Dakaractu, Ndiaga Ndour, le petit-frère de Youssou Ndour et par ailleurs directeur technique du groupe, serait impliqué dans cette affaire et arrêté ce matin. Il se trouverait présentement à la cave du tribunal de Dakar. Il faut signaler que Ndiaga Ndour avait une première fois été entendu le mercredi 2 juin dernier, tout comme son frère, Bouba Ndour, directeur des programmes de la télévision avant d’être relâché.



À rappeler que le 21 juin dernier, dans une sortie médiatique en marge de la fête de la musique et de l’anniversaire du lancement de sa chaîne de télé, El Hadj Ndiaye révélait qu’un système frauduleux de piratage avait été mis en place à ses dépens. Il accusait nommément Ndiaga Ndour d’avoir piraté ses fréquences et de naviguer illégalement sur le satellite. Ce, depuis 2018. Ce piratage lui aurait ainsi valu des pertes d’images lors de plusieurs grands événements que sa chaîne comptait diffuser en direct. C’est ainsi qu’il avait déposé, au début du mois de juin, une plainte.



Nous y reviendrons…