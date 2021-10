Dieuppeul-Derklé : La coalition BBY investit Ababacar Sadikh Bèye comme tête de liste majoritaire pour les élections territoriales de janvier 2022.

Après avoir été nommé coordonnateur de la commune de Dieupeul -Derklé par l’Alliance pour la République, Ababacar Sadikh Bèye sera également soutenu par la coalition Benno Bokk Yakaar de la même commune.

Les partis, forces politiques et citoyennes composant la coalition présidentielle, ont estimé que le choix approprié est celui du directeur général du port autonome de Dakar et non moins responsable politique de Dieuppeul Derklé.



Il est investi comme tête de liste majoritaire pour les prochaines élections territoriales de janvier 2022.



Le choix de Ababacar Sadikh Bèye est justifié, selon la coalition Benno Bokk Yakaar, par sa présence sans relâche aux côtés des populations de la commune de Derklé, par le fait également, qu’il soit un digne fils de la localité.



Ababacar Sadikh Bèye : « Je tends la main à toutes les forces vives… »



Prenant la parole après la déclaration commune des partis de la coalition Benno Bokk Yakaar, le directeur général du port se dit ému pour cette confiance qui est portée sur lui.



« C’est un grand jour pour la commune de Dieuppeul-Derklé. C’est le début d’une histoire politique pour notre commune et pour une génération », dira le responsable politique investi dans la commune. Pour Aboubacar Sadikh Bèye, l’objectif, c’est de faire de la localité, un lieu émergent. Ainsi, il dit accepter sans réserve cette investiture pour les prochaines élections territoriales. « Je prends cette cérémonie comme un sacerdoce. Cependant, Il nous faut mettre en place un conseil municipal qui sera une équipe nationale de Dieuppeul Derklé et faire preuve de générosité et de don de soi », ajoute le responsable de l’Apr.



L’essentiel, pour le directeur général du port autonome de Dakar, est de fédérer toutes les forces de la commune en tendant la main à toutes les forces vives. « Je reste persuadé que tous unis, nous y arriverons ensemble. Je tends la main à tout le monde. D’ailleurs, nous tenons à engager l’opération « Dieulé » pour impliquer tous ceux qui peuvent être utiles à la commune. Nous voulons accompagner et encadrer notre jeunesse pour qu’elle soit composée de champions. Il n’y aura pas d’émergence sans l’émergence des localités. Le chantier est énorme, mais ensemble, nous atteindrons notre objectif. »



La coalition s’engage à adopter sans réserve et à soutenir totalement l’équipe municipale qui sera mise en place pour l’intérêt de toute la communauté de Dieuppeul-Derklé.