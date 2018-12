Didier Deschamps s’est fait une nouvelle dentition : Transformation remarquable !

On sait où Didier Deschamps a investi sa prime de champion du monde ! L'entraîneur de l'Equipe de France a cassé son image et s'est affiché radicalement métamorphosé. Et pourtant, l'ex-milieu de terrain n'a pas changé grand-chose...

2018 aura été une sacrée année pour Didier Deschamps. Champions du monde à la tête des bleus, vingt ans après avoir contribué au premier sacre tricolore en tant que joueur, l'entraîneur de l'équipe de France a terminé l'année en beauté... avec une nouvelle dentition. Fini les moqueries sur les réseaux sociaux ! DD a surpris son petit monde en dévoilant une bouche parfaite et des dents blanches. Tout est parti d'une photo du rédacteur en chef foot de RMCSport, Mohamed Bouhafsi. Ce dernier pose aux côtés de Willy Sagnol (ex-défenseur droit des Bleus) et de Didier Deschamps, tout sourire, lors de l'émission Breaking Sport qui sera diffusée ce vendredi 21 décembre.



Les footix n'ont pas manqué de remarquer d'emblée l'incroyable métamorphose dentaire de Deschamps. Fini les chicots pourris, le coach de l’équipe de France arbore désormais ce qu'on appelle un sourire Colgate, à savoir avec des dents parfaitement alignées et blanches au possible.