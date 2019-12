Diamniadio : ‘’Le pôle de Diamniadio est devenu une réalité urbaine, une cité active avec ses sphères ministérielles’’ (Diène Farba Sarr, Dgpu)

Le programme d’urgence d’aménagement intégré de la voirie et des réseaux divers du Pôle urbain de Diamniadio va durer 18 mois et prendra en charge la délicate question de l’adduction en eau potable, l’assainissement, l’électrification et la voirie. Selon le Délégué général à la Dgpu, Diène Farba Sarr, ‘’le pôle de Diamniadio est devenu une réalité urbaine, une cité active avec ses sphères ministérielles. A cela s’ajoute des infrastructures qui accueillent des manifestations de grande envergure et des logements aussi. Mais, faute d’un système de réseaux et de voiries adéquat, les premiers habitants tardent à rejoindre leurs logements’’.



Sur ces travaux qui vont coûter 140 milliards de francs, l’Etat du Sénégal a pu mobiliser, auprès de la Boad, un prêt de 30 milliards qui, selon Diène Farba Sarr, ‘’permettra, au Pôle urbain de Diamniadio, de franchir une nouvelle étape dans sa phase de développement’’.



Diamniadio va devenir une annexe de la capitale sénégalaise, Dakar. L’optimisation sous contrainte va permettre la réalisation de cette ville futuriste, selon le Délégué général de la Dgpu lors de cette cérémonie de lancement qui s’est tenue ce 19 décembre au Pôle urbain de Diamniadio.