Diamniadio : 54 millions FCFA de matériel envolés, les vigiles de la société Ebs Électro Business dans le coup

Un scénario digne d’un film policier s’est joué au Pôle urbain de Diamniadio. Les gendarmes de la brigade de recherches de Faidherbe ont démantelé une vaste bande organisée qui, ironie du sort, était composée… des vigiles chargés de protéger le hangar de la société Ebs Électro Business, distributeur exclusif de la marque internationale Astech au Sénégal. Le préjudice provisoire est estimé à plus de 54 millions de francs CFA.



Un pillage organisé de l’intérieur



Depuis plus d’un an, les gardiens de ce dépôt tentaculaire, rempli de téléviseurs, climatiseurs, ventilateurs et autres électroménagers d’une valeur de plusieurs milliards, avaient mis en place un système huilé de vols répétés. Leur technique : isoler des appareils dans un coin discret du hangar avant de les exfiltrer, puis de les céder à des receleurs contre des sommes dérisoires.

Le stratagème a été découvert après que des téléviseurs de marque Astech ont commencé à apparaître sur le marché noir, proposés à des prix cassés. Alertée, la direction d’Ebs Électro Business a déposé plainte et lancé ses propres investigations, simulant même une commande auprès du présumé receleur, Cheikh Dieng, identifié grâce à un numéro de téléphone.



La chute des receleurs et la filière révélée



Les gendarmes, à leur tour, ont piégé Cheikh Dieng en simulant une transaction. Après plusieurs précautions, le receleur accepte une rencontre à Thiaroye, où il est interpellé avec son complice Mamadou Baldé.

Sous pression, Dieng finit par avouer que ses marchandises provenaient d’un certain Samba Kandé, ex-vigile du hangar. Une perquisition à son domicile, à Dougar, permet de saisir un stock impressionnant de téléviseurs volés. Pris au piège, Samba reconnaît les faits et dénonce l’actuel gardien du site, Yaya Baldé, présenté comme l’un des cerveaux de l’opération.



Le butin finançait… un club de foot



L’enquête révèle un détail insolite : Samba Kandé, président d’une ASC locale, utilisait l’argent tiré du recel pour financer les équipements et dépenses de son équipe de football de quartier. Ainsi, une partie des téléviseurs et ventilateurs volés s’était transformée… en maillots et chaussures de sport.



Une bande organisée, trois complices en fuite



Au total, 44 téléviseurs ont été saisis au domicile des mis en cause. Samba Kandé, Yaya Baldé, Mamadou Baldé et Cheikh Dieng ont été déférés devant le procureur pour association de malfaiteurs, vol et recel.

Mais l’affaire est loin d’être close : trois autres vigiles, identifiés comme complices – S. Baldé 1, S. Baldé 2 et B. Gallé – sont toujours en cavale, activement recherchés par les gendarmes.