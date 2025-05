Dialogue national : Serigne Sy Djamil appelle à exploiter le document des Assises nationales

Serigne Sy Djamil, président de "Bess Du Niakk", a participé au dialogue politique national ce 27 mai 2025. Lors de son intervention, le leader politique et guide religieux a souligné que de nombreux travaux avaient déjà été menés en vue d'aboutir à un consensus national.



Pour lui, « on ne peut pas réinventer la boussole », insistant sur le document des Assises nationales comme base de réflexion. « Je voudrais que l'on dépoussière ce document-là », a-t-il déclaré. Il a ainsi interpellé le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko à tirer pleinement profit de l'ensemble des questions débattues lors des Assises.