Dialogue national : Ndongo D de Daara J Family réclame la vulgarisation du statut de l'artiste

Les artistes ont également pris part au dialogue national, organisé par le président de la République ce mercredi 28 mai 2025. En tant que citoyen engagé et représentant du groupe "Daara J Family", Ndongo D a souligné que leur rôle dépasse largement le simple divertissement. « Nous sommes des lanceurs d'alertes, des éducateurs populaires, des entrepreneurs culturels, des créateurs de valeurs économiques et sociales. Nous ne voulons plus être à la périphérie des politiques publiques. Nous voulons être au centre », a-t-il affirmé.



Le chanteur a ensuite dressé un tableau des défis auxquels est confronté le secteur : « Nos espaces de création agonisent, nos œuvres sont piratées, nos statuts professionnels restent précaires. Malgré tout, nous résistons, nous créons, mais cela ne peut durer sans reconnaissance juridique, sans une politique culturelle ambitieuse, sans infrastructures, sans soutien à la formation, à la mobilité et à l'exploitation de nos talents ».



Face à cette situation, Ndongo D a demandé la vulgarisation du statut de l'artiste au Sénégal, accompagnée de mécanismes concrets de financement, de protection sociale et d'une meilleure reconnaissance au sein des instances de décision.