Dialogue national : Le mouvement "Masla" appelle à un sursaut collectif

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le mouvement "Masla", avec à sa tête le président Massamba Diop, dit être en phase avec l'appel lancé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye à un dialogue national pour le 28 mai 2025.

Le mouvement "Masla" appelle ainsi à un sursaut collectif pour "refaçonner en profondeur le fonctionnement des institutions sénégalaises" en repensant les règles du jeu politique, depuis le rôle de l’opposition jusqu’aux modalités d’organisation des élections.

D'emblée, Massamba Diop se félicite de la décision qui a été prise consistant à envoyer à l'ensemble des acteurs politiques les termes de référence et les objectifs fixés par le chef de l’État.

Pour rappel, l’objectif de ce dialogue est de "repenser nos institutions, revisiter nos pratiques, et rebâtir la confiance entre l’État et les citoyens". Il s’articulera autour de dix axes interconnectés tels : Réformer et améliorer le système électoral sénégalais; donner un contenu au statut de l’opposition et de son chef, débattre de l’inscription automatique sur le fichier électoral; réviser le système de parrainage, examiner le rôle des autorités en charge des élections et des médias; débattre de la place de la justice dans le processus électoral, etc...