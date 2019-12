Dialogue national : "L'absence du PDS ne peut en aucun cas empêcher le bon déroulement des concertations" (Mame Anna Samb)

Selon Mame Anna Samb, de la majorité présidentielle à Yoff, le président de la République Macky Sall pouvait gouverner sans impliquer les acteurs de l'opposition dans le fonctionnement des affaires, car il a été élu par 58 % de la population. Mais vu son esprit d'ouverture au dialogue pour consolider la stabilité nationale, il a préféré mettre en place un régime parlementaire".

Ce qui mérite d'être salué et accompagné pour tout bon citoyen animé par la bonne foi et la volonté de voir le Sénégal se hisser dans les plus grandes démocraties.

La responsable APR de Yoff de déplorer l'absence de certains membres de l'opposition, notamment du parti démocratique sénégalais aux concertations nationales lancées par le président de la République.

Selon Mame Anna Samb, " l'absence du PDS au dialogue national ne peut en aucun cas empêcher le bon déroulement des concertations", car estime t-elle toujours, " "Abdoulaye ne s'intéresse qu'à son fils Karim Wade. Sa seule ambition c'est de voir son fils à la tête de l'appareil d’État."

Mame Anna Samb procédait ce week-end à la remobilisation des troupes en perspective des élections locales pour "porter le maire de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr à la mairie de Dakar..."