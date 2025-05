Dialogue national : Babacar Fall du GRADEC salue une étape cruciale pour la démocratie

Babacar Fall, président du Groupe de Recherche et d’Appui Conseil pour la Démocratie Participative et la Bonne Gouvernance (GRADEC), a qualifié de démarche salutaire et urgente ce dialogue national, ouvert ce mercredi 28 mai, dans un contexte national et régional tendu.



Prenant la parole au nom de la société civile, il a exprimé sa "gratitude et ses remerciements" au chef de l'État pour avoir convoqué cette concertation politique axée sur le système politique du pays. Selon lui, cette initiative marque "une étape importante dans la trajectoire démocratique" du Sénégal.



Bien que le pays ait connu plusieurs cadres de concertation – du vote consensuel de 1992 aux assises et dialogues sectoriels –, Babacar Fall insiste sur le caractère particulièrement crucial de ce moment politique. Il souligne l'urgence d'une réponse collective aux défis économiques, sociaux et sécuritaires, à l'heure où la sous-région est en proie à de vives turbulences politiques et sécuritaires.



"La société civile, fidèle à sa mission de régulation du jeu politique, s'est pleinement investie pour la réussite de ce dialogue", a-t-il affirmé. Il a également mis en lumière les efforts du collectif GRADEC à travers son programme Sakhal Jamm, notamment la mise en place d'ambassadeurs de la paix chargés de la médiation auprès des acteurs politiques. Plusieurs organisations de femmes, de jeunes et de personnes en situation de handicap ont aussi été mobilisées pour favoriser l'appropriation du dialogue par l'ensemble des composantes de la société.



Enfin, Babacar Fall a insisté sur l'application rigoureuse des conclusions issues de cette concertation nationale. Il appelle à un engagement fort pour tourner définitivement la page des contestations politiques qui ont marqué les dernières années.