Dialogue national : Aminata Mbengue Ndiaye salue une "panacée" historique

Lors de son intervention au Dialogue national, Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Parti socialiste et ancienne présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), a réaffirmé l’ancrage du dialogue dans l’histoire politique du Sénégal. Pour elle, "le dialogue a toujours été une panacée pour les différents régimes qui se sont succédé au pouvoir. Depuis 1992, le Code électoral sénégalais, en perpétuelle évolution, a subi de nombreuses modifications pour s’adapter aux nouvelles réalités politiques et sociétales du pays", a-t-elle rappelé.



Aminata Mbengue Ndiaye a également fait un parallèle entre la démarche actuelle du président Bassirou Diomaye Faye et celle du président Abdou Diouf, saluée pour avoir posé les premiers jalons du dialogue politique structuré au Sénégal. "En vous inspirant de la posture du président Abdou Diouf, au terme de nos travaux, sur tous nos points de convergence, vous inscrirez votre nom au panthéon de l'histoire du dialogue politique du Sénégal", a-t-elle déclaré à l’endroit du chef de l’État.



La secrétaire générale du Parti socialiste a réaffirmé que son parti demeurera fidèle à ses valeurs de dialogue, de concertation et de recherche du consensus national, se disant prête à contribuer aux réformes nécessaires pour consolider la démocratie sénégalaise.