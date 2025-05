Dialogue National : La présidente du Réseau Siggil Jigeen plaide pour la masculinité positive

Safietou Diop, présidente du Réseau Siggil Jigeen, a pris part au dialogue national. Au nom du Consortium des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE), dont le réseau Siggil Jigeen est membre, elle a remercié le chef de l'État pour la pérennisation de cette initiative. Elle a également salué le choix de Dr Cheikh Gueye comme facilitateur, y voyant une marque de confiance envers la société civile.



Cependant, Mme Diop n'a pas manqué de plaider pour la cause des femmes, rappelant que les Sénégalaises ont été de tous les combats pour l'approfondissement de la démocratie, le dialogue et la concertation dans le pays. À ce titre, la défenseure des femmes a invité le président de la République à s'engager en faveur de la masculinité positive, afin que les femmes sénégalaises puissent participer pleinement et équitablement au développement du pays.



La représentante du COSCE a par ailleurs demandé la mise en place d'un comité de suivi inclusif pour veiller à l'application des conclusions de ce dialogue. Car, a-t-elle insisté, « ce dialogue ne doit pas être un dialogue de plus, mais un dialogue véritablement refondateur pour notre nation. »