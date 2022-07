Développement durable : Les orientations de la société civile pour une bonne prise en charge locale des besoins.

Après 4 ans d’intervention dans les différentes régions avec un travail sur les objectifs de développement durable, les organisations de la société civile à travers le Congad q ui a pour vocation de promouvoir le dialogue politique, économique, social et culturel, ont organisé un atelier de partage sur le rapport de la revue nationale volontaire de 2022. L’objectif est de participer de manière efficiente à la formulation, à la gouvernance, à l’audit social et au suivi évaluation des politiques publiques.



Selon la coordonnatrice du groupe de travail sur le suivi de l’organisation de développement durable, in fine, il faudra trouver, pour le dirigeants, les besoins spécifiques des populations surtout, celles en situation de vulnérabilité. Ce qu’il y’a lieu de faire, c’est alors de dénicher les besoins spécifiques de ces groupes vulnérables comme les personnes handicapées, les jeunes, les femmes pour mettre en place des politiques publiques pouvant favorablement influer sur leur quotidien.



Les organisations de la société civile en conclave pour la réalisation des objectifs de développement durable, estiment qu’il y a des efforts à faire. Au-delà des discours et des initiatives après les évaluations, ces organisations qui se sont réunies ce matin, demeurent convaincus qu’il faut des actes concrets pour éradiquer les phénomènes actuels tels que le manque d’emploi, notamment qui pousse les jeunes souvent à s’aventurer vers l’immigration où la plupart généralement y laisse leur vie... »