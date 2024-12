Développement du numérique : la KOICA forme et récompense les startups sénégalaises

Le Idea Jam pitching Festival est un concours de pitch qui met en lumière les jeunes entrepreneurs sénégalais ayant des solutions technologiques innovantes et bénéficiaires des programmes d’incubation de l’Agence de Coopération Internationale de la Corée KOICA au Sénégal avec le KoreanProductivity Center KPC Consortium et de ceux issus de leurspartenaires.







En effet, à la suite de la construction de l’ISEP de Diamniadio totalement financée par la KOICA, une deuxième phase notamment le projet de création d’un centre d’incubation de start‐ups et d’un makerspace au Sénégal a été lancée en 2021 en partenariat avec le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et l’ISEP de Diamniadio pour un budget de 7.5 millions de dollars américains. Ce projet à pour objectif de contribuer au développement de l’économie numérique sénégalaise et d’augmenter le nombre de start‐ups technologiques par l’amélioration des compétences entrepreneuriales des jeunes, la mise en place d’un mécanisme de soutien pour les entrepreneurs et l’établissement makerspace(Fablab) à l’ISEP de Diamniadio. Il y a 4 différents programmes d’incubation de start‐ups notamment « IDEA Lab », programme de pré‐incubation dédié aux start‐ups en idéation, le « MVP Lab 221 », programme d’incubation permettant aux entrepreneurs de développer entre autres, leur prototype, leur connaissance du marché, leur stratégie commerciale, le « Yokkute All Stars », programme de post incubation pour les entreprises à fort potentiel ayant démontré de la croissance qui bénéficieront d’un mentorat personnalisé et pourront lever des fonds plus importants et « Sunu Seonbae », programme de renforcement au mentorat pour capaciter des experts de divers secteurs afin d’accompagner les entrepreneurs durant leur croissance.







Ces programmes ont accompagné plus de 300 de jeunes dans le développement de leurs idées et des dizaines d’entreprises à accroître leur chiffre d'affaires au Sénégal. Aussi, cet événement est également l’occasion de revenir sur la précédente édition du COME UP 2023 et de présenter la nouvelle délégation d’entrepreneurs qui prendront part à l’édition 2024 dans quelques jours. Le COME UP est le grand festival annuel qui rassemble les start‐ups les plus prometteuses et innovantes du monde entier en Corée du Sud. Cette expérience sera l’opportunité pour ces entrepreneurs de s’immerger dans le monde dynamique des start‐ups, d’apprendre des géants comme NAVER, KAKAO et COUPANG et tant d’autres qui révolutionnent actuellement le numérique en Corée. Etant l’un des meilleurs écosystèmes entrepreneuriaux au monde, la Corée offre un cadre qui soutient et encourage les entrepreneurs. Ainsi, « le gouvernement coréen veut partager son expérience avec le Sénégal afin de contribuer au développement de start‐ups innovantes comme Meta qui généreront du profit, créeront des emplois avec des rémunérations mais aussi contribueront à accélérer la croissance de l’économie sénégalaise » souligna M. Kyungmoo JUN Représentant Résident de la KOICA au Sénégal, lors de son allocution d’ouverture.







Il est important de souligner que la coopération avec le Sénégal est hautement prioritaire en Afrique pour le gouvernement coréen. Pour rappel, depuis ses débuts au Sénégal en 1996, la KOICA intervient principalement dans 3 domaines : l’éducation, la santé et l'agriculture. Croyant fortement au potentiel de la jeunesse sénégalaise qui est la plus grande richesse du pays, le gouvernement coréen continue de soutenir les efforts du Sénégal dans le secteur de l’éducation à travers la mise en place d’infrastructures scolaires de qualité, la distribution de manuels scolaires, le développement de la petite enfance, la formation professionnelle, le renforcement de capacité des fonctionnaires de l’Etat entre autres en collaboration avec le secteur privé et les agences des Nations‐Unies. De par ces actions, elle contribue à doter le Sénégal de ressources humaines hautement qualifiées, capables de relever les défis actuels et de porter les aspirations au développement du pays.







Dans sa logique de soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat au Sénégal, la KOICA a un projet à venir de création d’un centre d’excellence en TIC spécialement dédié à l’Intelligence Artificielle.







A la fin de son discours, M. JUN à inviter les entrepreneurs et les jeunes en général à être les champions sénégalais qui hisseront le Sénégal au plus haut sommet du monde et que cet événement soit une occasion d’échanger, de réseauter. Car finit-il, « ensemble nous pourrons accomplir de grandes choses ».