Développement Industriel / Macky Sall : « Ma volonté est de faire du Sénégal, un des grands pôles de la CEDEAO »

Le Sénégal un des grands de l’industrie en Afrique. Pour voir se traduire en clair cette vision accès sur le cap vers l’industrialisation, il est important pour le Sénégal de se hisser au plus haut niveau dans le domaine de l’industrie.







Dans cette perspective, la république de Chine, un des partenaires dans ce domaine, est bien inspirée par le potentiel du pays et a voulu, par cette même occasion, investir dans l’industrie pour répondre aux attentes du président de la république sur son programme décliné sur le 5-3-5.







Ainsi, le Sénégal, premier pays à accueillir cette multinationale chinoise dénommée TWYFORD, a bien évidemment entamé ce projet qui produira 1100 emplois directs pour l'instant et compte aller jusqu’à 2000 indirectes.



Il faut rappeler que le concept 5-3-5 dans ce quinquennat du président de la république Macky Sall, donne une grande marge à l'industrialisation et compte participer à la formation et à l’insertion locale mais aussi avec près de 95% des intrants de cette usine sont produit localement.







Ainsi, le président Macky Sall est venu ce matin à Sindia, et avec la présence du ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop et Me Oumar Youm chargé des infrastrucures, du transport terrestre et du désenclavement pour inaugurer l’usine TWYFORD, un des leaders mondiaux avec la fabrication de carreaux céramiques au Sénégal.







Cette inauguration de la première usine de fabrication sur les terres de Sindia sera salué par le président en même temps que ce constat fait sur « cette compréhension de la population d'accueillir cette usine avec beaucoup de fierté ».







« Ma volonté est de faire du Sénégal un des pôles industriel majeures de la Cedeao », précise le président Macky Sall. Il fera remarquer par ailleurs que « le Sénégal est aujourd'hui sur la bonne voie et il faudra se féliciter ce choix de Twyford sur le Sénégal car cette usine participe à l'écosystème industriel ».







Le président Macky Sall n’a pas manqué de magnifier le travail abattu par le ministre Moustapha Diop dans l’Industrie avant de féliciter les chinois et les a encouragés pour cette initiative.