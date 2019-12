Deuxième tour de la présidentielle : La Guinée Bissau aux urnes ce dimanche.

Les Bissau-guinéens retournent aux urnes ce dimanche 29 décembre pour élire le successeur de José Mario Vaz (Jomav), battu dès le premier tour.



Arrivé en tête à l'issue du scrutin du 24 novembre dernier avec 40,13%, Domingos Simoes Pereira investi par la formation politique au pouvoir, le Parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), sera en compétition avec Umaro Sissoco Embalo. Candidat du Mouvement pour l'Alternance démocratique (MADEM G15), il a obtenu 27,65% à l'issue de la première manche.



Pendant quinze jours, les deux finalistes qui ont occupé les fonctions de Premier ministre sous le magistère de Jomav, sont allés à la rencontre des électeurs dans les neuf régions que compte ce pays de moins de 2 millions d'habitants. Jeudi 26 décembre, les deux candidats se sont prêtés à un exercice inédit à l'occasion d'un duel diffusé sur la télévision nationale.

Ils ont tour à tour profité de ce temps d'antenne pour courtiser l'électorat. Par moments, les échanges ont été houleux, avec des accusations de part et d'autre.



"L'immixtion" des pays frontaliers de la Guinée Bissau a occupé une bonne partie de cette confrontation entre ces deux candidats qui peinent à se départir du soutien affiché ou dissimulé de présidents de la sous-région.



Ce face-à-face avait été amorcé au Sénégal où ils ont tous les deux séjourné dans la période de précampagne. Dans un entretien avec Dakaractu, DSP a prêté à Macky Sall le role de parrain de l'alliance Umaro Sissoco Embalo-Nuno Nabiam actée à Dakar. Pour réponse, Embalo a accusé le chef de l'Etat de la Guinée Conakry d’être le protecteur de son adversaire.



À l'intérieur, ils ont tous les deux essayé de rallier autant que faire se peut les dix autres candidats. Dans ce jeu des alliances, c'est le Général Umaro Sissoco Embalo qui a décroché les gros calibres puisqu'il a su enrôler le troisième, Nuno Gomes Nabiam, le président sortant José Mario Vaz et Carlos Gomes Junior. La totalité des voix obtenus par ce trio représente près de 28%. Une belle moisson qui fait dire à l'ancien Premier ministre qu'il a déjà gagné la partie. Mais pour ça, il va falloir que le transfert de voix s’opère. Ce qui n'est pas encore le cas.



Pour sa part, Domingos Simoes Pereira qui a une avance considérable sur son challenger de ce dimanche (il a obtenu 40,13% au premier tour) peut compter sur le soutien de Baciro Dja, d'Idrisa Djalo et de Iaia Djalo. En outre, une partie de APU PDGB qui a porté la candidature de Nuno Nabiam au premier tour, a décidé de le soutenir. C'est dire que le scrutin de ce dimanche est parti pour être âprement disputé. Mais quelle que soit l'issue de cette présidentielle, la Guinée Bissau espère retrouver une stabilité politique perdue depuis des années.