Détournement de 540 millions de FCFA au Crédit Mutuel : Les prévenus devant le juge d'instruction ce mercredi…

Les trois personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire relative au prêt de 540 millions contracté au Crédit mutuel du Sénégal ont encore bénéficié d'un retour de Parquet. À en croire Source A, les prévenus n'ont pas pu être entendus par le juge d'instruction mardi dernier. Mais, d'après nos confrères, cela va certainement se faire ce mercredi, vu que le Parquet a déjà fait ses réquisitions.



En plus de A. Kounta qui a contracté les prêts et R.Ngom qui est l'ancien chef d'Agence de la Médina, une troisième personne a été arrêtée. Il s'agit de E.A.Guissé, un bijoutier, comme le révélait hier Source A. La principale suspecte dans cette affaire, en l'occurrence A.Kounta, déposait de l'or au niveau du Crédit mutuel du Sénégal comme garantie pour obtenir des prêts. Elle avait ainsi sollicité les services de E.A.Guissé pour certifier qu'il s'agissait bien du métal précieux. Ce que celui-ci a fait.



Le bijoutier a affirmé devant les enquêteurs que le métal qui lui a présenté était bel et bien de l'or. La dame A.Kounta a tenu les mêmes propos, affirmant que c'est le métal précieux qu'elle a toujours apporté comme garantie. Mais le Crédit mutuel du Sénégal, qui a procédé à une autre expertise, a affirmé que tel n'était pas le cas. D'où le dépôt de la plainte qui a conduit à l'arrestation de ces trois personnes.



Mouhamadou Moustapha GAYE