Déthié Fall à Diaobé: « il appartient aux dirigeants de subir les difficultés et le bonheur de vivre doit revenir aux populations.».

Après un bref passage à Vélingara, Saré Sinthiou, le candidat à la présidentielle du 24 mars, Déthié Fall et sa caravane ont effectué un saut à Diaobé, dans la région de Kolda, ce 14 mars. Accueilli par les populations, le leader du PRP qui a d’emblée souhaité un bon mois de ramadan aux populations locales a délivré un message d’espoir pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir.



« Diaobé est un carrefour qui accueille différentes nationalités cela nous amène à lui accorder une considération particulière sur le plan de la production et de la transformation et cela va positivement impacté sur l’emploi, notamment, des jeunes. », a indiqué Déthié Fall dans sa campagne dans cette partie sud du pays. Le président du PRP a aussi promis de doter Diaobé d’infrastructures sanitaires modernes pour une prise en charge adéquate des populations. L’ancien député entend mettre en œuvre ses engagements, une fois élu pour conduire les destinées du Sénégal.



« Il appartient aux dirigeants de subir les difficultés et le bonheur de vivre doit revenir aux populations.», a conclu Déthié Fall.