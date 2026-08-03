Désordre public et anarchie : Le ministre de l’Intérieur interpelle les forces de sécurité et les citoyens

Dans le cadre de la cérémonie officielle du 132ᵉ Magal de Touba, tenue à la Résidence Khadimou Rassoul, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a profité de cette tribune pour dénoncer le désordre ambiant qui prévaut dans le pays, au-delà même du cadre du grand rendez-vous religieux mouride. « Il y a trop de désordre dans ce pays et il est temps de mettre fin à cela », a-t-il déclaré devant l’assistance réunie autour du porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bachir Abdou Khadre.



Le ministre a poursuivi en insistant sur la responsabilité individuelle de chaque Sénégalais dans le rétablissement de l’ordre public, un enjeu qu’il a jugé d’autant plus important dans un contexte marqué par la forte mobilisation populaire autour du Magal. « Il y a beaucoup d’anarchie, mais il faut que chacun y mette du sien pour mettre de l’ordre dans ce pays », a-t-il affirmé.



S’adressant enfin aux forces de défense et de sécurité, dont le dispositif est particulièrement sollicité durant le Magal pour encadrer les millions de pèlerins convergeant vers la cité religieuse, Mouhamadou Makhtar Cissé a appelé à un engagement renforcé. « Aux forces de l’ordre, il faut renforcer l’engagement pour assurer la sécurité aux Sénégalais », a-t-il lancé, dans un contexte où le bilan provisoire de ce Magal fait déjà état d’au moins 21 décès.