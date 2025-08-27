Désinformation et crises humanitaires : Médecins Sans Frontières sonne l’alarme à Dakar

La lutte contre la désinformation en contexte de crise n’est plus un simple défi : elle est devenue une question de survie. Réunis ce mercredi 27 août 2025 à Dakar, Médecins Sans Frontières (MSF) et des professionnels des médias ont ouvert un atelier inédit sur « la lutte contre la désinformation en lien avec l’humanitaire ».



Dans un monde saturé de rumeurs virales, d’algorithmes, d’influenceurs et de fausses informations, l’organisation humanitaire appelle à une alliance renforcée entre journalistes et acteurs humanitaires pour protéger les populations vulnérables.



« Une rumeur non vérifiée peut retarder une aide vitale et fragiliser la confiance des communautés », a rappelé Andres Romero, directeur exécutif du bureau régional de MSF. Évoquant le souvenir douloureux de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, il a souligné que la désinformation, en déformant la perception des réalités médicales, peut compromettre l’accès aux soins, mettre en danger les équipes sur le terrain et alimenter la peur dans des contextes déjà fragiles.



Au-delà du constat, l’atelier a mis en avant une ambition claire : déconstruire les narratifs mensongers et instaurer une communication plus éthique, plus responsable et mieux adaptée aux réalités locales. Journalistes, fact-checkers et humanitaires sont invités à unir leurs efforts pour garantir une information fiable, facteur de confiance et de dignité pour les populations affectées par les crises. MSF envoie ainsi un message fort : face à la désinformation, le silence n’est plus une option.

