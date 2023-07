Désencombrement à Bel-Air et grève des acteurs portuaires : SOS Consommateurs livre ses impressions

Cependant, SOS Consommateurs soutient, sans réserves, la lutte des acteurs portuaires pour mettre fin définitivement à cette mafia du Port. SOS Consommateurs est persuadée que c'est seulement une coaction entre les Autorités Administratives et Judiciaires qui permettra d'éradiquer voire, de réduire notablement ces surcoûts illégaux qui augmentent directement les prix à la consommation. Cependant, SOS Consommateurs soutient, sans réserves, la lutte des acteurs portuaires pour mettre fin définitivement à cette mafia du Port. SOS Consommateurs est persuadée que c'est seulement une coaction entre les Autorités Administratives et Judiciaires qui permettra d'éradiquer voire, de réduire notablement ces surcoûts illégaux qui augmentent directement les prix à la consommation.

SOS Consommateurs, félicite vivement les autorités portuaires et les forces de police et de gendarmerie qui ont effectué, ce week-end, lesopérations de dégagement et de désencombrement de la voie menant de la police de Bel Air au rond-point du Cimetière et des environs de ceux-ci qui constituaient des dangers et des désagréments pour les populations.Ce fut, selon Me Massokhna Kane, une grande opération de salubrité publique et il est important d'en assurer le suivi et les acquis.Pour ce qui est de la grève des acteurs portuaires, SOS Consommateur dans une déclaration, considère qu’il est établi et incontestable, que « depuis plusieurs années, des frais et redevances de toutes sortes sont exigés et encaissés, sans aucune base juridique, sur les importateurs qui les répercutent sur les prix des marchandises, payés par les Consommateurs finaux qu’ils sont. »