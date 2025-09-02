Dernière nuit du Burd : forte affluence de Thiès à Tivaouane

C'est la grande affluence dans la cité religieuse de Tivaouane où il est prévu cette nuit la clôture du Burd. Ainsi, à partir de Thiès jusqu'à Tivaouane, l'afflux des pèlerins occasionne des embouteillages monstres sur la route. Difficile pour les uns et les autres de circuler compte tenu des longues files d'attente qui sont notées ça et là, notamment à la sortie de Thiès et à l'entrée de Tivaouane. Il a fallu l'intervention des agents de police pré-positionnés sur les axes les plus stratégiques, pour réguler le trafic. À rappeler qu'hier nuit une grande opération de sécurisation a été initiée par la police, en prélude au Maouloud...
