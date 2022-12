Dépollution de la Baie de Hann: «Le coût du projet s’élève à 94 milliards FCFA » ( Alassane Dieng).

Restaurer la qualité des eaux de la baie demeure l’objectif principal du projet de la dépollution de la baie de Hann. Il s’agira de collecter toutes les eaux provenant des industries situées autour de la baie, de les transporter et de les traiter sur une station qui est en cours de conception à Mbao. C’est une station d’épuration qui a été attribuée et les travaux sont entamés dernièrement. A en croire le coordonnateur du projet de la Baie de Hann, Alassane Dieng qui animait, ce 29 décembre, une rencontre de sensibilisation et d’information à l’occasion de la nouvelle édition de la Fidak, le coût du projet s’élève à 94 milliards FCFA. La manne financière permettra de réaliser les différents maillons du projet, a-t-il fait savoir.