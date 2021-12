Départementales à Kolda : Moussa Baldé (MAER/PCD) invite les populations du monde rural à voter Macky Sall (Bby)…

En visite dans le monde rural ce dimanche 05 décembre, le président du Conseil départemental, Moussa Baldé (Maer), a invité les populations à voter Macky Sall. Il l’a fait savoir encore lors d’un meeting dans la commune de Coumbacara. Cependant, il a averti les populations à « se méfier des politiciens beaux parleurs, voire véreux ». Mais selon lui, il faut « rester concentré sur l’essentiel, à savoir voter pour la victoire de Bby au soir du 23 janvier ».



Il a saisi aussi cette occasion pour lister les réalisations du président Macky Sall surtout dans le domaine agricole. D’ailleurs, l’eau et l’électricité sont devenues des réalités entre autres avec le gouvernement de Macky Sall dans le monde rural. Voici autant de raisons qui font que vous « devez faire confiance à Bby » et « non à ces vendeurs d’illusions.»



Pour Amadou Baldé, maire de la commune de Coumbacara, « nous sommes sûrs que voter Moussa Baldé c’est voter Macky Sall. C’est pourquoi, nous devons avoir confiance en lui pour la victoire du Bby dans le département. Et d’ailleurs, notre commune est un parfait exemple de la politique de développement du président Macky Sall par notre désenclavement et les services sociaux de base. »



Abondant dans le même sens, Moussa Baldé avance : « en 2014, nous avions battu campagne pour le Conseil départemental que nous avions gagné. C’est pourquoi, nous vous invitons à voter pour la victoire de Bby. En parlant de matériel agricole, lorsque j’étais DG de la Sodagri beaucoup avaient bénéficié de tracteurs. Et si la commune fait du 100% je pourrais en tant que ministre de l’agriculture, faciliter l’obtention d’un tracteur pour la commune. C’est Macky Sall qui est la force, d’ailleurs l’électricité est à vos portes maintenant sans parler des pistes de désenclavement. Donc le 23 janvier, il faudra voter Bby pour la victoire finale… »



Le ministre a offert un moulin à la commune de Coumbacara pour lutter contre les durs travaux ménagers des femmes. Mais également, il a promis d’ici peu une batteuse de riz pour les populations...