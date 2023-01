Départ à la retraite : l’Office National de l’Assainissement du Sénégal honore neuf de ses agents admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite.

L’Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a organisé hier, une cérémonie de célébration pour honorer le départ à la retraite de neuf de ses agents qui ont passé des années de service au sein de ladite direction. Cette cérémonie présidée par le directeur général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo, a été l'occasion pour l’ensemble du personnel, de partager un moment convivial avec Masylla Seck, Gnagna Niang, Serigne Mbacké Ndiaye, Mor Diagne, Mamadou Mbaye, Moussa Hamady Gaye, Alioune Diop, Aminata Kane et de se remémorer les souvenirs des diverses missions auxquelles ils ont pu se rendre.



En prenant la parole, M. Mamour Diallo a saisi l’occasion pour remercier et féliciter ses agents, mais également de rappeler à tout son personnel les défis à relever pour une meilleure prise en charge des préoccupations de la population en terme d’assainissement. Dans son allocution, Mamadou Mamour Diallo, directeur de l’ONAS s’est aussi prononcé sur les préoccupations du personnel pour ce qui est des œuvres sociales et des augmentations de salaire. Face à ces préoccupations, le directeur a promis de faire son maximum pour une meilleure prise en charge des préoccupations du personnel.



Plusieurs cadeaux ont été remis à ces agents de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) admis à faire valoir leurs droits à la retraite.