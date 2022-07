Démocratie participative : Oxfam et AfrikaJom Center confrontent les communautés aux candidats de la 14ème législature.

Pour contribuer à rehausser la qualité de la démocratie participative en ces temps de campagne électorale pour les législatives, Oxfam et AfrikaJom Center ont initié, ce 28 juillet, l’initiative « Yóbbalu député » dont le but vise à l’instauration d’un débat citoyen avec les candidats à la 14ème législature.



La rencontre visait surtout à donner la parole aux communautés. Le leadership citoyen et le contrôle de l’action publique et privé étaient au centre de l’exercice. Plusieurs enjeux, notamment, sociaux, économiques, politiques, environnementaux et culturels ont été débattus par les candidats avec des sous thèmes sur des questions d’actualité.



« Pour la première fois nous avons des communautés qui sont des leaders et qui sont en face des députés pour parler des préoccupations d’intérêt national », a expliqué le président et fondateur du Think tank AfrikaJom Center, Alioune Tine.



« Il nous a paru judicieux de créer des espaces d’écoute et d’échanges pour les communautés locales pour nous assurer que le leadership communautaire est entendu en terme de préoccupations et en terme de besoins à de futurs parlementaires », a souligné pour sa part la directrice d’Oxfam, Khar Ndiaye. Toutes les huit (8) coalitions en lice aux législatives du 31 juillet prochain ont été représentées à cette rencontre.