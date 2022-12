Démocratie - Libération des « détenus politiques » : Ousmane Sonko et Yewwi annoncent le retour du concert de casseroles et une grande mobilisation dans les prochains jours…

Le président de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi a dirigé la conférence de presse organisée par les membres de la coalition. Le prétexte a été l’arrestation de deux de leurs camarades députés, en l'occurrence Massata Samb et de Mamadou Niang.



Ousmane Sonko, après avoir listé un chapelet d’injustices perpétrées par le régime et qui vont certainement aboutir au cautionnement d’une illégale candidature de Macky Sall, appelle à une forte mobilisation dans les prochains jours. « Nous devons nous mobiliser et montrer à Macky Sall que nous sommes plus déterminés que lui à faire face à ses injustices à n'en plus finir. Nous prévoyons un rassemblement et même, envisageons de faire revenir le concert de casseroles », a annoncé l’opposant à la fin de sa prise de parole.