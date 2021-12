Dématérialisation des procédures administratives : Le ministère des affaires étrangères outille la diaspora pour développer le E-Consulat.

Sous la direction du secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, le ministère des affaires étrangères a signé une convention avec l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, pour la mise en place d’une plateforme interactive d'échanges et de dématérialisation des procédures administratives et des actes consulaires.



Un projet qui rentre dans le cadre de la gestion des affaires administratives des Sénégalais de l’extérieur souvent éprouvés par les démarches consulaires, administratives qui entravent leurs activités et font état parfois de perte de temps.



C’est pourquoi le ministère des affaires étrangères a fait confiance en l’expertise de l’Université Gaston Berger via son centre de calcul, pour la mise en place de cette plateforme qui a coûté environ 35 millions de francs CFA dans sa première phase.



Sa mise en expérimentation devra se faire selon le secrétaire d’État des Sénégalais de l’Extérieur, dans les prochains mois pour enfin permettre à la diaspora de gagner en temps et en énergie.