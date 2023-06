Demandes d'autorisations de manifestation à Dakar : Le préfet brandit l’interdiction et parle d’un contexte inapproprié

Le préfet de Dakar après avoir enregistré des déclarations de manifestations sur la voie publique projetées dans la période du 09 au 16 juin 2023 par des entités politiques ou mouvements de soutien politiques, a interdit la tenue de ces mobilisations dans la capitale sénégalaise.







Considérant que ces initiatives interviennent au lendemain des incidents malheureux ayant entrainé des pertes en vies humaines et de nombreuses dégradations de biens publics et privés, le préfet Mor Talla Tine a, après l’interdiction de manifestation de Y’En A Marre à la place de la nation ce vendredi, l'a également notifiée au Groupe « WAL FADJRI » qui devrait tenir un rassemblement devant ses locaux.





Concernant la marche déclarée par la structure dénommée « FRAPP», ayant comme itinéraire l'autopont Saint Lazare - VDN - Rond-point école normale, de 15 heures à 19 heures et les rassemblements projetés par le mouvement, elle est également interdite de même que celle de « AND DEFAR SUNU REEW FALAAT MACKY SALL », programmé au terrain de football sis à l'unité 22 des Parcelles assainies, 15 heures à 20 heures. La déclaration de marche de la «CONVERGENCE DES DÉMOCRATES POUR LA SAUVEGARDE DE LA RÉPUBLIQUE EN 2024 (S24) », à la place de la Nation de 15 heures à 19 heures, a été aussi rejetée car, estime l’autorité préfectorale, « des menaces réelles de troubles à l'ordre public et de sabotage, des risques de saccage de biens publics ou privés liés à de possibles débordements, des risques d'infiltration par des individus mal intentionnés » sont envisageables. Ce qui motive l'interdiction de ces manifestations, dans le but de préserver l'ordre public et la paix sociale.





Selon le préfet, le contexte actuel est marqué par les préparatifs de la fête de Tabaski et nécessite une libre circulation des personnes et des biens et qu’il est évident que la fermeture pendant 4h par exemple de la VDN comporte, sans nul doute, un impact négatif sur la fluidité de la circulation et sur l'économie.