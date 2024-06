Délaissement de la musique reggae par la presse : l’artiste MamJ Ra Soul fait le plaidoyer et propose que des sit-in soient tenus devant les médias

En conférence de presse ce 31 mai 2024, pour présenter son album « MENSONGE » à la presse, l’artiste reggaeman MamJ Ra Soul a abordé plusieurs questions en lien avec son opus, mais aussi à sa corporation.

Interrogé sur la situation du reggae au Sénégal, ce dernier ne prend pas de gants pour pointer du doigt la presse nationale qui s’est désintéressée de la musique reggae.



Selon lui, si aujourd’hui le mouvement reggae au Sénégal n’a pas de notoriété, c’est à cause de la presse nationale qui ne lui accorde pas toute l’attention requise. L’attention et les moyens accordés aux autres arts musicaux tels que le Mbalax ne l’ont pas été pour le reggae.



Selon lui, cette anomalie doit changer et pour y arriver, le mouvement reggae doit se faire entendre. MamJ Ra Soul propose à ses compères reggaeman des sit-in devant les locaux des médias pour obliger ces derniers à mettre en place des émissions ou des plateaux spécialement dédiés à la musique reggae. MamJ Ra Soul interpelle aussi les autorités en charge de la culture à investir plus dans le reggae.