Défilé du 4 avril à Kaolack : 1.556 civils ont défilé sur l'avenue Diogaye Basile Senghor

Venues massivement prendre part au défilé civil, militaire et paramilitaire de Kaolack, les populations ont eu droit à une démonstration sans précédent. Hormis les soldats qui sont cette année au nombre de 406 avec le 3 ème bataillon d'infanterie, la Douane, la Gendarmerie, la Police entre autres, les civils n'ont pas été en reste.

Ainsi, 1.556 personnes composées d'élèves, de personnes vivant avec un handicap, de pratiquants d'arts martiaux, de conducteurs de motos 'Jakarta' etc, ont participé au défilé en arpentant l'avenue Diogaye Basile Senghor balançant les mains et marquant les pas sous les yeux émus des spectateurs.

L'un des groupes qui s'est aussi fait remarquer, c'est celui des talibés. Enrôlés par la structure " Action Kaolack '', les talibés ont défilé comme tous les autres en portant leurs plus beaux habits.



De son côté, le gouverneur de la région de Kaolack, Al Hassan Sall, après s'être félicité de la réussite du défilé, a tenu à lancer un message à la population. " Je voudrais appeler nos concitoyens de Kaolack à relever à nos côtés les défis qui nous interpellent. Il s'agit entre autres de la lutte contre l'insécurité grandissante, les accidents de la circulation, la violence verbale gratuite, l'incivisme et j'en passe. Ensemble œuvrons pour la réussite des politiques publiques, participons à la consolidation de la paix sociale et bannissons les comportements aux antipodes de l'orthodoxie", a-t-il conclu...