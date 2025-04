Défilé du 4 avril - Forte impression de notre armée : "Le Président Diomaye qui nous parlait de militarisation excessive et ridicule du pays, aujourd'hui ne peut plus le répéter!"

Le chroniqueur Badara Gadiaga a salué la grandeur et la prestance de nos forces de défense et de sécurité lors du défilé du 4 avril marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. À le croire, le président Bassirou Diomaye Faye qui était dans l'opposition et qui parlait de " militarisation excessive", a exprimé hier sa fierté de voir défiler devant lui les forces de défense et de sécurité et leurs équipements de dernière génération. "Aujourd'hui, le président Diomaye connaît l'importance de la militarisation matérielle. Et que celle-ci n'était pas pour Macky Sall, mais pour la nation sénégalaise. Aujourd'hui, le fait qu'on ait montré la grandeur du Sénégal à la face du monde, montre à suffisance les efforts de Macky Sall pour renforcer les équipements de notre armée", a-t-il laissé entendre.

"Ces soldats ne sont pas des soldats de l'Apr, ils ne sont pas des soldats de Pastef, ils ne sont pas du Pds etc. Nous avons de vaillants guerriers qui défendent les couleurs de notre nation. Lors du défilié, nous avons vu le président exprimer sa fierté. C'est une preuve suffisante que le défilé n'a jamais été organisé pour faire peur au peuple, contrairement à ce que disait jadis le PM Ousmane Sonko".

Selon Badara Gadiaga, "il faut savoir raison garder quand on est dans l'opposition", car les réalités du pouvoir sont tout autre. Et que chaque opposant est appelé un jour à diriger les destinées de son pays. "Nous devons respecter nos forces de défense et de sécurité. C'est une occasion de rendre un vibrant hommage à de vaillants soldats dont le général Moussa Fall, le général Kandé etc... Ces gens là ont servi ce pays avec honneur et dignité. Nous devons respect et considération à la grande muette, car avec tout ce qui s'est passé dans ce pays, la police et la gendarmerie ont maintenu l'ordre et les militaires sont restés dans les casernes", a-t-il ajouté.