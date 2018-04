Défilé du 4 Avril, la Commune de Ngoundiane sort les gros moyens

Comme dans beaucoup de grandes villes du pays, les populations de Ngoundiane ont assisté ce matin à un défilé riche en couleurs. C’est vers 11 heures que la cérémonie a démarré par une revue des troupes par le Maire de la Commune habillé pour la circonstance d’un beau boubou traditionnel (rabal) et d’un chapeau en paille.

Le tout sous la direction de l’Adjudant César Meïssa Ndione, chef du poste de gendarmerie de Ngoundiane.

Le défilé a commencé par les meilleurs élèves de seize écoles élémentaires, de talibés du Daara de Thiangaye, des associations sportives et culturelles, des élèves du Centre sports et études de la francophonie de Ngoundiane, du club de taekwondo et des femmes éducatrices des centres d’éveil.

Ensuite, c’était le tour du défilé motorisé qui a vu la participation de tous les chauffeurs de véhicule Clando de la zone, des quatre ambulances des quatre postes de santé de la commune.

A la fin du défilé qui a duré une heure trente minutes, le Maire Mbaye Dione a adressé un discours pour remercier toute la population pour la forte mobilisation et l’organisation parfaite de ce défilé.

Une mention particulière a été faite au commandant de la brigade de gendarmerie et aux Directeurs d’école qui n ont ménagé aucun effort pour la réussite du défilé.

Le Maire tenu également à remercier toutes les personnes physiques et morales qui ont contribué financièrement à l’organisation de la cérémonie dont Monsieur Mbaye Faye, Directeur Général de la CSTP et fils de Ngoundiane, les sociétés Gécamines, Houar Sintram, Tetacar et CDE sans oublier le collectif des éleveurs du foirail de Seokhaye.

Il a également salué la forte présence des conseillers municipaux, des chefs de village, des imams et autres notabilités et a lancé un appel pour l’union des cœurs et des esprits pour continuer à hisser Ngoundiane en Commune modèle de développement et de citoyenneté dans le pays.

Revenant sur le thème de la fête de l’indépendance 2018 : Contribution des forces de défense et de sécurité pour la paix et la stabilité internationales, le Maire Mbaye Dione a rendu un hommage à l’ensemble des forces des corps militaires et paramilitaires pour le travail remarquable qu’elles abattent pour assurer la sécurité intérieure et extérieure des populations. Il a demandé au chef de l’État de renforcer davantage leurs moyens surtout pour faire face à la menace terroriste. La cérémonie s’est clôturée par une belle prestation de mbott, qui a montré de belles facettes de la pure culture Sérère.