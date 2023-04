Défilé 04 avril 2023 : La gendarmerie étale sa puissance de feu et de répression

La gendarmerie nationale s'inspire d'un arsenal juridique bien précis pour assurer la stabilité sur le territoire national. L'activité de ses unités se traduit par des opérations ciblées ou de routine contre diverses formes d'agression des ressources naturelles. Elle s'est renforcée d'une Légion maritime et fluviale ainsi que d'une Section spéciale chargée de la protection de l'environnement, quu affiche pour l'année 2022, un bilan de 31 sites démantelés et 184 personnes déférées dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin.

Mais également, la gendarmerie s'est dotée d’une force de dissuasion et de répression de toute activité nuisant l’ordre et la quiétude.



Au cours du défilé de la gendarmerie, l’arsenal déployé par la gendarmerie devant le chef suprême des armées est simplement impressionnant...