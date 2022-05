Défense des Lions : Bouna Sarr blessé, Alpha Diounkou débarque pour appuyer Youssouph Sabaly…

Alpha Diounkou (21 ans) va connaître sa première sélection avec le Sénégal (sélection A). Convoqué par Aliou Cissé ce vendredi, le latéral droit aura la lourde tâche de pallier à l’absence de Bouna Sarr, forfait.



S’il est évident qu’il ne sera pas d’emblée titularisé dans le couloir droit actuellement dévolu à Youssouph Sabaly, Diounkou devra répondre présent si Aliou Cissé fait appel à lui contre le Bénin (4 juin à Dakar) ou le Rwanda (7 juin à Kigali.)



Une grosse responsabilité pour l’ancien joueur des U18 de Manchester City, de Grenade et de San Fernando CD, qui a depuis lors rejoint le FC Barcelone B (sous forme de prêt, 15 rencontres disputées cette saison) où il continue sa progression. En dépit de son jeune âge, le latéral droit offre une certaine sécurité à ce poste stratégique.



Avec des qualités physiques impressionnantes, le fils de la région casamançaise a un gros volume de jeu et une grande agressivité qui lui permettent non seulement de bien couvrir son couloir sur le plan défensif, mais aussi d’apporter le surnombre sur les phases offensives de son équipe.





Après des passages chez les U17 et les U20 (05 sélections une passes décisives) de l’équipe nationale sans oublier la sélection locale de l’union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa-A), Alpha Diounkou va enfin rejoindre la sélection A.



Auparavant, Alpha Diounkou qui avait aussi la nationalité espagnole, portait les couleurs de la Roja junior dans la catégorie des moins de 17 ans.



Désormais, la tanière lui tend les bras au meilleur des moments. Aux côtés des cadres de la tanière, il ne peut que s’améliorer et grandir…