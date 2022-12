Déclaration de Politique Générale : La ministre de la microfinance Victorine Anquediche Ndeye exprime sa satisfaction.

Dans sa déclaration de politique générale face aux parlementaires, le Premier ministre a invité son gouvernement à accompagner l'économie sociale solidaire pour mieux répondre aux préoccupations des populations. Une invite bien appréciée par la ministre de la microfinance et de l'économie sociale solidaire, Mme Victorine Anquediche Ndeye. « Le bilan a été très bien tracé par rapport au satisfecit qu'il faut donner au plan Sénégal Émergent.

Il y a un autre point sur lequel on peut s'arrêter, c'est l'inclusion financière qui est très importante parce que ça nous interpelle. Pour ce qui est de l'économie sociale solidaire, nous nous en réjouissons de l'avis du premier ministre qui a invité le gouvernement à mettre plus de cohérence et beaucoup plus en avant l'économie sociale et solidaire », se réjouira-t-elle au terme de la cérémonie...