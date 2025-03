Décès de Me Khoureychi Ba : Le PM Ousmane Sonko rend hommage à un « monument de toutes les luttes »

Quelques minutes après l’annonce du décès, ce mercredi en Turquie, de l’avocat Me Khoureyssi Ba, le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu hommage à « l’éminent juriste et homme de culture », décrivant un « monument de toutes les luttes contre l’injustice et l’arbitraire ». « C’était un avocat digne, qui a voué sa toge au service de la vérité. Qu’Allah lui fasse miséricorde », a-t-il écrit dans un post sur X (ex-Twitter).



Le président du Pastef, Ousmane Sonko, a ajouté : « Ma peine et ma douleur sont profondes après la perte de cet homme immense, qui a été présent dans tous nos combats. »



« Me Cheikh Khoureyssi Bâ nous a quittés. Son engagement, son courage et son dévouement à défendre les droits fondamentaux de la personne humaine resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Seigneur, en ce mois béni de Ramadan, enveloppe-le de Ta Miséricorde et accorde-lui Ton pardon. »